Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti

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(ESKİŞEHİR)- Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye yönelik nezaket ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Başkan Ünlüce, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe'yi makamında ağırladı.

Kasap, iki şehrin ilişkilerinin daha da gelişmesi ve güçlenmesi için her konuda destek olmaya hazır olduklarını söyledi. Başkan Ünlüce de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Ziyaret, şehir ve ülke gündemiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapılmasının ardından sona erdi.