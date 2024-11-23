KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Yağışla birlikte 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi, beyaza büründü.
Domaniç'te hava sıcaklığı düşerken, öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi, beyaza büründü. Karayolları ekipleri Bursa'nın İnegöl ilçesine ulaşımı sağlayan geçitte tuzlama ve temizlik çalışması başlattı. Trafik ekipleri de kar yağışı nedeniyle kışlık lastiği olmayanlara, dağ yoluna çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),
Son Dakika › Güncel › Kütahya'nın Domaniç İlçesinde İlk Kar Yağışı - Son Dakika
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