Kütahya'nın Topuk Yaylası Kış Turizminin Gözdesi Oldu - Son Dakika
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Kütahya'nın Topuk Yaylası Kış Turizminin Gözdesi Oldu

Kütahya\'nın Topuk Yaylası Kış Turizminin Gözdesi Oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yaylası, kış aylarında karla kaplanarak doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçilere sunduğu eşsiz manzaralarla, ailesiyle piknik yapanların ve karda eğlenen çocukların uğrak yeri haline geldi.

02.01.2025 20:05
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Kütahya'nın Topuk Yaylası doğaseverlerin akınına uğruyor

Kış aylarında karla kaplanan yayla, beyaz örtüsüyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor

Türkiye'nin 210'uncu tabiat parkı, çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerini ağırlıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yer alan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Türkiye'nin 210'uncu tabiat parkı" olarak ilan edilen Topuk Yaylası, doğal güzellikleriyle doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kış aylarında karla kaplanan yayla, beyaz örtüsüyle ziyaretçilerine büyüleyici manzaralar sunuyor. Eskişehir, Bursa, İnegöl, Bilecik, Tavşanlı ve Kütahya'dan gelen çok sayıda doğasever, Domaniç dağlarının yolunu tuttu.

Domaniç-İnegöl kara yolu üzerindeki 1500 rakımlı Koca Yayla geçidinde, yaklaşık 20 kilometrelik dağ yolu boyunca piknik yapan aileler keyifli anlar yaşadı. Çocuklar karın tadını çıkarırken, aileler sucuk ekmek hazırlayarak karda piknik yapmanın keyfine vardı.

Domaniç Belediyesi Tabiat Parkı da yoğun bir kalabalıkla dolup taştı. Aileler, çocuklarını kaydırarak eğlenirken, kar topu oynayan ziyaretçiler neşeli anlar yaşadı. Topuk Yaylası, kış mevsiminde sunduğu eşsiz atmosferiyle doğaseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kütahya'nın Topuk Yaylası Kış Turizminin Gözdesi Oldu - Son Dakika

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