Kütahya'nın 'Yaren'i Tedavisi Tamamlanıp Doğaya Salınan Leylek Merkezi Terk Etmiyor - Son Dakika
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Kütahya'nın 'Yaren'i Tedavisi Tamamlanıp Doğaya Salınan Leylek Merkezi Terk Etmiyor

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Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bırakılan leylek, tedavisi yapılmasına rağmen merkezden ayrılmıyor. Leyleğin hikayesi ve durumuyla ilgili detaylar haberde yer alıyor.

02.08.2024 10:34  Güncelleme: 10:46
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Tedavisi tamamlanıp doğaya salınan leylek günlerdir Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni terk etmiyor

KÜTAHYA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bırakılan leylek, tedavisi yapılmasına rağmen yaklaşık 25 gündür merkezden ayrılmıyor.

Leyleğin hikayesi Bursa Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran Yaren leyleği hatırlattığı için bakım merkezi personeli leyleğe "Yaren" ismini verdi. Leyleğin Milli Parklar tarafından Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildiğini belirten Veteriner Hekimi Ece Işıktekin, 3 hafta önce gelen leyleğin sağ kanadında yara olduğunu, halsiz kaldığını ve uçamadığını belirtti.

Yara tedavisinin ve antibiyotik tedavisinin ardından leyleğin doğaya salındığını ama geri geldiğini ifade eden Işıktekin, "Hiç göç etmeye niyeti yok. Geri geldi. Sürek uçup tur atıp geri geliyor" diye konuştu.

Leyleğin yaralı halde barınağa getirilmesinden ardından veteriner ve teknisyenlerin tedavi sürecini yürüttüğünü belirten Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan, "Arkadaşlarımız tedavi etti ama kaldı gitmek istemedi. Leylek hala bizim misafirimiz. Tabiri caizse onlara vefa borcu ödüyor gibi hala burada duruyor. Yaren leyleğe emsal olsun diye bu leyleğimizin ismini de Yaren koydular. Beslenmesini de karşılıyoruz" dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Yaren leyleğin ne kadar isterse Kütahya'da o kadar misafir olabileceğini dile getirerek, belediye personellerinin durumla ilgili yakından ilgilenilmesini istedi.

Kütahya\'nın \'Yaren\'i Tedavisi Tamamlanıp Doğaya Salınan Leylek Merkezi Terk Etmiyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kütahya'nın 'Yaren'i Tedavisi Tamamlanıp Doğaya Salınan Leylek Merkezi Terk Etmiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'nın 'Yaren'i Tedavisi Tamamlanıp Doğaya Salınan Leylek Merkezi Terk Etmiyor - Son Dakika
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