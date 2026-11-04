Kütahya Tavşanlı\'da kaçak kazıda 3 şüpheli yakalandı, 31 kazı malzemesi ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede operasyon gerçekleştiren ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramalarda ise 31 muhtelif kazı malzemesi ile yer altı arama ve tespit cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.