Kütahya Tavşanlı\'da kaçak kazıda 3 şüpheli yakalandı, 31 kazı malzemesi ele geçirildi

Kütahya Tavşanlı'da kaçak kazıda 3 şüpheli yakalandı, 31 kazı malzemesi ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Tavşanlı'da jandarmanın Ovacık köyü yakınlarında düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Alanda 31 kazı malzemesi ile yer altı arama ve tespit cihazı ele geçirildi; şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgede operasyon gerçekleştiren ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramalarda ise 31 muhtelif kazı malzemesi ile yer altı arama ve tespit cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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