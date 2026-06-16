Gediz'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar: 6 tutuklama - Son Dakika
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Gediz'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar: 6 tutuklama

Gediz\'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar: 6 tutuklama
16.06.2026 23:12  Güncelleme: 23:14
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar, tehdit ve şantaj iddiaları kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Mağdur çocuk koruma altına alındı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar, tehdit ve şantaj iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar tehdit ve şantaj yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı. İddialara göre şüphelilerin, mağdur çocuk ile geçtiğimiz yıldan itibaren sanal medya üzerinden iletişim kurduğu ve daha sonra tehdit, şantaj yoluyla baskı uyguladığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında yer alan iddialar doğrultusunda şüphelilerin farklı adreslerde mağdur çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülürken, emniyet birimlerince yürütülen çalışmaların ardından dün gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.B.Ç., C.A., E.A., B.A., S.S. ve C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler İ.K. ve C.S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, mağdur çocuğun ise koruma altına alındığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Güncel, Çocuk, Gediz, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gediz'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar: 6 tutuklama - Son Dakika

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