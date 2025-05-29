KUTSO Heyeti ABD'ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) heyeti, Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, beraberindeki heyetle geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletlerine, Türk-Amerikan ilişkileri çerçevesinde ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesi, Kütahya'nın uluslararası tanıtımına katkı sağlanması amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Argat, KUTSO'da düzenlediği basın toplantısında ziyaretin, Kütahya iş dünyasının küresel ticaret olanaklarını yerinde gözlemlemek, ihracat potansiyelini artıracak iş birliklerinin önünü açmak ve uluslararası bağlantılarını güçlendirmek amacıyla planlandığını belirtti.

Şikago ve New York'taki ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Argat, şunları kaydetti:

"Bu ziyaret yalnızca bir dış gezi programı değil, aynı zamanda Kütahya'nın geleceğine, bölgesel kalkınmaya ve Türkiye'nin ekonomik vizyonuna yatırım niteliği taşıyan, odamız için oldukça kritik bir stratejik adımdı. Bu ziyaretle Kütahya'nın ufkunu, cesaretini ve küresel iddiasını daha da büyüttüğümüze inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ve Ticaret Ataşesi Filiz Köseyener ile Türk Evi'ndeki programımızda da Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin mevcut durumu, bu ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki stratejik öneriler ve ABD pazarına girişin yapısal gereklilikleri üzerinde durduk."

Ziyarette, kentin kültürel değerlerinin tanıtılması konusunun da görüşüldüğünü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve Aizanoi Antik Kenti özelinde bir tanıtım programı gerçekleştirilmesi yönünde bir karara vardıklarını da aktaran Argat, şöyle devam etti:

"Yerel değerlerimizi uluslararası platformlara taşımak, yalnızca ekonomik değil, kültürel kalkınmayı da besleyen çok boyutlu ve sürdürülebilir bir stratejidir. Çünkü biz inanıyoruz ki bölgesel kalkınma, ancak kimliğini koruyan şehirlerin küresel vizyonla buluşmasıyla mümkündür. Bu bağlamda kültür, tarih ve miras, ekonomik veriler kadar güçlü birer diplomatik araç, yani yumuşak gücümüzdür. Aizanoi gibi evrensel değere sahip yerel hazineleri dünyaya tanıtmak, sadece turizm potansiyelini değil, ülkemizin ve şehrimizin uluslararası marka değerini de artırmaktadır."