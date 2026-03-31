Kütüphanelerde Kullanıcı Artışı %70

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "2002 yılında Türkiye'deki kütüphanelerdeki kullanıcı sayısı 23 milyondu. Bugün 40 milyona varmıştır. Bu yüzde 70 oranında, büyük bir artıştır" dedi.

AK Parti'li Hüseyin Yayman, 'Kütüphane Haftası' kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde basın açıklaması yaptı. Yayman, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi sadece Türkiye'nin değil, bölgemizin Avrupa'nın, Asya'nın ve dünyanın sayılı kütüphanelerden bir tanesi. Eser bakımından dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi. Sizlere birkaç istatistik vermek istiyorum; 6 yılda 9 milyon ziyaretçi tarafından ziyaret edildi, 5 milyon 663 bin basılı eserin olduğu 125 bin metrekarelik bir alanda hizmet veren 24 saat açık olan ve günde 2 defa kahve, çay ve çorba servisinin yapıldığı ve 201 kilometre raf olan bir mekandan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'mize yakışır, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır, bu büyük eseri milletimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE KÜTÜPHANELER İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR DEVRİM YAŞADI'

Hüseyin Yayman, AK Parti döneminde pek çok önemli eserin yapıldığını vurgulayarak, "Duble yol miktarımız 6 bin kilometreden 30 bin kilometreye çıktı. Türkiye'deki otoyol miktarı 1700 kilometreden 4 bin kilometreye çıktı. Havalimanları, şehir hastaneleri yine her ile üniversite kurulmak suretiyle muazzam eserler yapıldı. Ama bu eserler içerisinde en fazla dikkat çeken yapılardan bir tanesi kültür sanat alanında yapılan çalışmalardır. ve dolayısıyla biz de Kütüphane Haftamızı milletin evinde, milletin kütüphanesinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yapıyoruz. Her alanda olduğu gibi Türkiye kütüphaneler meselesinde de çok büyük bir devrim yaşamıştır. Türkiye'de 24 saat açık olan kütüphaneleri görüyoruz. Pek çok ilimizde Türkiye'nin yüz akı olan eserler, Türkiye'nin yüz akı olan kütüphaneler inşa edildi. ve kitap kokusuyla çocuk sesinin, kitap kokusuyla kahve kokusunun yan yana geldiği yaşayan mekanları görüyoruz. Artık kütüphaneler sadece sıkıcı mekanlar olmaktan çıktı. Kütüphaneler sadece gidip bir eser okuma yeri olmaktan çıktı. Bir hayat merkezi haline geldi, bir yaşam merkezi haline geldi. Biz bunun çok önemli olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN EN ÖNEMLİ ESERLERİNDEN'

Kütüphane Haftası'nda vatandaşları kütüphanelere davet eden Yayman, "Bir insan hayatında ölmeden önce Cumhurbaşkanı Millet Kütüphanesi'ni görmelidir. Burayı görmeyi herkese tavsiye ediyorum. AK Parti döneminde de çok şükür Allah'a, kültür sanat alanında çok önemli adımlar atılmıştır. Bakın 2002'de Türkiye'deki kütüphane sayısı 1275'ti. Bugün 1302 sayısına ulaşılmıştır ki bunların içinde çok sayıda kütüphane belediyelere devredilmiş olmasına rağmen yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, kütüphaneleri sadece çoğaltan değil, dönüştüren bir ülke haline gelmiştir. 8 yılda kütüphanelerin toplam kapalı alanı yaklaşık 3 bin 200 metrekareden 8 bin metrekareye çıkmıştır. Koleksiyon sayısı bakımından da 2002 yılında yaklaşık 12 milyon 400 bin kitap vardı. Bugün bu sayı 26 milyonu geçmiş durumdadır. Yüzde 100'ün üzerinde bir artış görülmüştür. Kullanıcı sayısı yine burada çok büyük bir gelişme olmuştur. Bunu iftiharla söylemek isteriz. 2002 yılında Türkiye'deki kütüphanelerin kullanıcı sayısı 23 milyondu. Bugün 40 milyona varmıştır. Bu yüzde 70 oranında büyük bir artıştır. Dediğim gibi biz kütüphaneleri 'Türkiye Yüzyılı'nın en önemli sembol eserlerinden birisi olarak görüyoruz" dedi.