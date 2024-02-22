Kuveyt Büyükelçisi: 'Neden kurban katil olarak gösterilmeye devam ediliyor?' - Son Dakika
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Kuveyt Büyükelçisi: 'Neden kurban katil olarak gösterilmeye devam ediliyor?'

Kuveyt Büyükelçisi: \'Neden kurban katil olarak gösterilmeye devam ediliyor?\'

Kuveyt'in Hollanda Büyükelçisi Ali Ahmad Ebraheem al-Dafiri, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail-Filistin ihtilafı hakkında, 'Neden kurban katil olarak gösterilmeye devam ediliyor?' dedi. Al-Dafiri, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini yasadışı ilan etmesini ve adaletsizliğe son vermesini istedi.

22.02.2024 21:21  Güncelleme: 21:25
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- Kuveyt: "Neden kurban katil olarak gösterilmeye devam ediliyor?"

LAHEY - Kuveyt'in Hollanda Büyükelçisi Ali Ahmad Ebraheem al-Dafiri, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail- Filistin ihtilafı hakkında, "Neden kurban katil olarak gösterilmeye devam ediliyor?" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı'nda "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları 4'üncü gününde devam ediyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmada Kuveyt söz aldı. Kuveyt'in Hollanda Büyükelçisi Ali Ahmad Ebraheem al-Dafiri yaptığı konuşmada, UAD'den on yıllardır süren İsrail-Filistin ihtilafında adaletsizliğe son vermesini ve İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini yasadışı ilan etmesini istedi. Al-Dafiri, "Neden kurban katil olarak gösterilmeye devam ediliyor? İşgalci güç Gazze'deki Filistinlilere karşı çok sayıda uluslararası hukuk ihlaliyle karakterize edilen gayrimeşru bir savaş yürüttü" dedi.

İsrail ve Hamas arasındaki savaşın Filistin topraklarının 57 yıldır süren yasadışı işgalinin bir sonucu olduğunu dile getiren Al-Dafiri, "Artık sona ermeli" dedi.

Kaynak: İHA

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