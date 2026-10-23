Kuveyt Emiri Meşal, İtalya Başbakanı Meloni ile ikili ilişkileri ele aldı - Son Dakika
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Kuveyt Emiri Meşal, İtalya Başbakanı Meloni ile ikili ilişkileri ele aldı

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Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Emir Meşal'in İtalya Başbakanı Meloni ve beraberindeki heyeti kabul ettiğini açıkladı. Kabulde Kuveyt-İtalya ilişkileri, ekonomi ve savunma işbirliğinin genişletilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Emir Meşal, ülkeyi ziyaret eden İtalya Başbakanı Meloni ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuveyt ile İtalya arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlardaki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında ekonomi ve savunma alanlarındaki işbirliğini genişletme yolları ele alındı.

Emir Meşal ve Meloni görüşmesinde ayrıca, karşılıklı ilgi alanlarına giren bir dizi konu ve son bölgesel ve uluslararası gelişmeler de konuşuldu.

Kaynak: AA
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