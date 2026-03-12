Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular

Kuveyt ordusu, ülke hava sahasına giren çok sayıda insansız hava aracının (İHA) müdahale edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Son haftalarda Kuveyt'in, bölgede tırmanan çatışmalar nedeniyle sık sık hava saldırılarının hedefi olduğu biliniyor.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzey yönünden hava sahasına giren çok sayıda İHA'nın tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, hava savunma unsurlarının devreye girdiği ve söz konusu insansız hava araçlarının müdahale edilerek etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

AÇIKLAMA VAR

Yetkililer, olayın ardından hava sahasının güvenliğinin sağlandığını bildirirken, İHA'ların hangi ülke veya gruba ait olduğuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

SALDIRILARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Öte yandan Kuveyt son dönemde bölgede artan saldırılarla karşı karşıya. İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından Körfez ülkelerine yönelik çok sayıda füze ve İHA saldırısı düzenlendiği bildiriliyor. 28 Şubat'tan bu yana Kuveyt'e yönelik saldırılarda yüzlerce füze ve insansız hava aracının tespit edilip düşürüldüğü açıklanırken, bazı saldırılar altyapıyı da hedef aldı.

Son günlerde Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt depoları ile bazı kamu binaları insansız hava araçlarıyla hedef alınmış, saldırılar nedeniyle yangınlar çıkmış ve bazı kişiler yaralanmıştı. Ayrıca Mart ayının başında Kuveyt'te bulunan ABD askerlerinin bulunduğu bir tesis de drone saldırısına uğramış, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirilmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.