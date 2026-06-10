Kuveyt Hava Savunma Sistemi Aktif - Son Dakika
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Kuveyt Hava Savunma Sistemi Aktif

Kuveyt Hava Savunma Sistemi Aktif
10.06.2026 09:11
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Kuveyt, hava savunma sisteminin düşman hedeflerine müdahale ettiğini duyurdu.

KUVEYT, 10 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt, hava savunma sistemlerinin an itibarıyla düşman hava hedeflerine müdahale ettiğini duyurdu.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşlara güvenlik ve emniyetle ilgili talimat ve yönergelere uyma, ayrıca resmi ve onaylı kaynaklardan gelen bilgileri dikkate alma çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Politika, Kuveyt, Güncel, Dünya, Son Dakika

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