Kuveyt Hava Savunması Füzeleri İmha Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt Hava Savunması Füzeleri İmha Etti

Kuveyt Hava Savunması Füzeleri İmha Etti
24.07.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt ordusu, düşman füzeleri ve İHA'lara karşı hava savunma sistemlerinin başarılı olduğunu duyurdu.

KUVEYT/RİYAD, 24 Temmuz (Xinhua) -- Kuveyt ordusu, ülkenin hava savunma sistemlerinin düşman füzeleri ve insansız hava araçlarını (İHA) imha ettiğini, ülkenin bazı bölgelerinde ise patlama seslerinin duyulduğunu açıkladı.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı perşembe gecesi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "hava savunma sistemlerimiz an itibarıyla düşman füze ve İHA tehditlerine karşılık veriyor" diyerek, patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığını belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı, halkı yetkili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaya çağırdı. Açıklamada, etkisiz hale getirilen İHA'ların sayısı ve kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar olup olmadığı konusunda da ayrıntı paylaşılmadı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA, ülke genelinde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

ABD ordusu, son günlerde İran'a yönelik bir saldırı dalgası başlatmıştı. ABD yönetimi, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri hedef almasına misilleme niteliğinde olduğunu ve "Tahran'ın bölgedeki ticari denizciliği tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı" amaçladığını belirtmişti.

İran ise bu adımlara, Kuveyt'tekiler de dahil olmak üzere bölgedeki ABD askeri üslerini ve tesislerini hedef alan füze ve İHA saldırılarıyla karşılık vermişti.

Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve Ürdün perşembe günü erken saatlerde, topraklarını hedef almaya devam eden İran saldırılarını kınayan ortak bir bildiri yayımladı.

Kaynak: Xinhua

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt Hava Savunması Füzeleri İmha Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD’den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz
Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Ardahan’ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı Ardahan'ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı
Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
Ne caddesi, ne meydanı var Bildiğiniz köyleri unutun Ne caddesi, ne meydanı var! Bildiğiniz köyleri unutun
Karesi’de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu Karesi'de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu

13:22
Ruşen Çakır’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
Ruşen Çakır'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
13:06
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu
Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:13
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
11:16
Eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller
Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!
10:54
Özgür Özel CHP’den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
10:52
Özgür Özel’in ardından CHP’de deprem İşte istifa eden milletvekili sayısı
Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 13:37:05. #7.12#
SON DAKİKA: Kuveyt Hava Savunması Füzeleri İmha Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.