Kuveyt, İsrail\'in Mescid-i Aksa\'ya yönelik ihlallerini kınadı

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Kuveyt, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini ve Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşünü" kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından dün gerçekleştirilen Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü"nün ardından yazılı açıklama yapıldı.

İsrailli hükümet yetkilileri ile aşırı sağcı fanatik Yahudilerin katıldığı provokatif "bayrak yürüyüşünün" şiddetle kınandığı açıklamada, İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın saygınlığının ihlal edildiği ve Müslümanların kutsal mekanlarına yapılan ihlallerle duygularının kışkırtıldığı kaydedildi.

Açıklamada, iki devletli çözümü yok eden bu çirkin eylemin, şiddet ve nefreti körüklediği vurgulandı.

Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail'in ihlallerini durdurma ve sorumlularını cezalandırma, sivilleri koruma konusunda üzerine düşen sorumluluğu üstlenme çağrısında bulunuldu.

Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudiler, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Bu yıl, kabinedeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Şam Kapısı'ndaki kutlamalara katılacağını duyururken, sosyal medyadan "Bugün sizi Kudüs'e bekliyoruz." ifadeleriyle taraftarlarına katılım çağrısı yaptı.

Binlerce kişilik fanatik Yahudi grup, İsrail bayrakları ve fanatik grupların flamalarıyla Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı bölgesine ulaşırken, Ulaştırma Bakanı Miri Regev de yürüyüşe katıldı.

"Bayrak yürüyüşü" dolayısıyla fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisi koruması altında sabah ve öğle saatlerinde iki ayrı seferde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, Celile ve Necef Bölgesi Kalkınma Bakanı aşırı sağcı Yitzhak Wasserlauf ve Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi'nden Milletvekili Yitzhak Kroizer, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyenler arasında yer aldı.