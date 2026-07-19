Kuveyt ordusu, İran'dan atılan füze ve kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve kamikaze İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.
Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.
Kuveyt Petrol Şirketi, İran'ın dün düzenlediği saldırılarda petrol sektörü açısından kritik öneme sahip bir tesisin ağır hasar gördüğünü, saldırıda yaralananların olduğunu açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Kuveyt Ordusu Hava Savunma Sistemlerini Devreye Aldı - Son Dakika
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