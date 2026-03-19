Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı

Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
19.03.2026 11:12
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor. Son olarak, Kuveyt'teki Mina Abdullah Rafinerisi hedef alındı ve saldırı sonucu tesiste yangın çıktı.

Kuveyt Petrol Şirketi, Mina Abdullah Rafinerisi'nin insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını duyurdu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre şirketten yapılan yazılı açıklamada, Mina Abdullah Rafinerisi'ndeki bir birimin İHA ile hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırı nedeniyle tesiste yangın çıktığı, çalışanların güvenliğinin sağlanması ve tesisin korunması için gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Rafineride oluşan hasara ilişkin ise bilgi verilmedi.

RİYAD'DAN İRAN'A ÇAĞRI: BÖLGE ÜLKELERE YAPILAN SALDIRILAR DURMALI

Öte yandan; Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen olağanüstü toplantının sonuç bildirgesinde, İran'dan bölge ülkelerine yapılan saldırıların durması istenirken, bu saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Bildiride, İran'ın yerleşim alanlarını, petrol tesislerini, su arıtma istasyonlarını, havalimanlarını ve diplomatik temsilcilikleri hedef alan balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları kınandı. Bu saldırıların hiçbir gerekçe altında meşrulaştırılamayacağı vurgulanan bildiride, toplantıya katılan dışişleri bakanlarının, "Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca devletlerin kendilerini savunma hakkına sahip olduğunu teyit ettiği" kaydedildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı - Son Dakika
