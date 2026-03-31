Kuveyt Tankerine İHA Saldırısı

Kuveyt'e ait "Es-Salimi" adlı ham petrol tankerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Limanı'nda İran tarafından hedef alınmasının ardından gemide yangın çıktığı, ancak herhangi bir petrol sızıntısı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Kuveyt Petrol Kurumunun ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, tankerin, Dubai Limanı'ndaki demirleme sahasında İran tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırı sırasında tam yüklü olan tankerde maddi hasar meydana geldiği ve yangın çıktığı ifade edildi.

Petrol sızıntısı ihtimaline dikkati çekilen açıklamada, saldırıda mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Öte yandan Dubai Hükümeti Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dubai açıklarında Kuveyt'e ait bir petrol tankerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği doğrulandı.

Açıklamada, tankerde çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü, 24 kişilik mürettebatın güvende olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Medya Ofisi tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise olayın tamamen kontrol altına alındığı, herhangi bir petrol sızıntısı ya da can kaybı bulunmadığı bildirildi.