Kuveyt'te Zafer Bayramı Resepsiyonu - Son Dakika
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Kuveyt'te Zafer Bayramı Resepsiyonu

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Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılını resepsiyonla kutladı. Büyükelçi Sönmez, son resepsiyonunda TSK'nın gücünü ve savunma sanayisindeki başarıları vurguladı; Kuveyt'le askeri işbirliğine dikkat çekti.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Kuveyt Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tümgeneral Fahd Felah el-Hureynec onur konuğu olarak katıldı.

Resepsiyonda Kuveytli üst düzey yetkililer ve askeri temsilcilerin yanı sıra büyükelçiler, diplomatik misyonların temsilcileri, askeri ataşeler, basın mensupları, kültür elçileri, şirket ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Büyükelçi Sönmez, açılış konuşmasında, görev süresinin sonuna yaklaşması nedeniyle bunun Kuveyt'te ev sahipliği yaptığı son resepsiyon olduğunu belirtti.

Türkiye'nin askeri ve savunma alanında kaydettiği ilerlemelere dikkati çeken Sönmez, NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgesel istikrar ve barış açısından taşıdığı stratejik önemi vurguladı.

Sönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda önemli başarılar elde ettiğini ifade ederek, Türk savunma ürünlerinin küresel pazardaki varlığının giderek arttığını söyledi.

Türkiye'nin küresel insansız hava aracı (İHA) pazarının yaklaşık yüzde 65'ine sahip olduğunu belirten Sönmez, Türkiye ile Kuveyt arasında giderek güçlenen askeri işbirliğine de dikkati çekti.

Kuveyt'in tedarik ettiği "Bayraktar TB2" tipi İHA'ların bu işbirliğinin en görünür örneklerinden biri olduğunu kaydeden Sönmez, bunun Türkiye'nin ortak değerler ve karşılıklı çıkarlara sahip kardeş ülke Kuveyt ile stratejik bağlarını derinleştirme kararlılığını yansıttığını dile getirdi.

Sönmez ayrıca, İran'ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden Kuveytli asker ve siviller için başsağlığı dileklerini iletti.

Konuşmanın ardından TSK'nin faaliyetleri ve küresel katkılarını konu alan video gösterimi yapıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj katılımcılara okundu.

Erdoğan mesajında, Türk milletinin 104 yıl önce ortaya koyduğu azim ve cesaretin bugün de Türkiye için önemli bir motivasyon kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin hak, adalet, barış ve istikrardan yana tutumunu sürdüreceğini vurguladı.

Resepsiyon, onur konuğu Hureynec, Büyükelçi Sönmez ve Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği Askeri Ataşesi'nin katılımıyla gerçekleştirilen pasta kesiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Kuveyt, Güncel, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Zafer Bayramı Resepsiyonu - Son Dakika

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