Kuveyt'ten İran'a Endişe Çağrısı

Kuveyt, İran'daki olayları ve özellikle nükleer tesislerin hedef alınmasını derin bir endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İran'daki bir dizi nükleer tesisin hedef alınması ciddi bir gelişme olup, bölgenin ve dünyanın güvenlik ve istikrarı açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir tehdit oluşturuyor." ifadelerine yer verdi.

Kuveyt, ayrıca 13 Haziran 2025'te yayımladığı ve İran'ın egemenliğine yönelik saldırıları kınadığı önceki açıklamasını hatırlatarak, uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık bir ihlali anlamına gelen bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu yineledi.

Açıklamada, "Kuveyt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumu ve ilgili tüm kurumları, bölge güvenliği ve istikrarı açısından sorumluluk üstlenmeye çağırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bölgedeki mevcut krizin daha da derinleşmemesi için derhal ve tamamen tüm askeri eylemlerin sona erdirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "tüm taraflara diyalog dilini benimsemeleri, itidalli davranmaları, barışçıl ve siyasi çözümler üretmeye yönelik çabaları yoğunlaştırmaları" çağrısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.