Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Edirne'nin kuzey kesimleri, Kırklareli, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı, bazı iller için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre Edirne'nin kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Isparta ve Burdur çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bakanlık, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini hatırlattı.