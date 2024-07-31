Kuyu sondajında elektrik akımına kapılan öğrenci stajyer olarak çalışıyormuş

Güncel

EREN'İN STAJYER ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI; İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINDA

Konya'nın Karapınar ilçesinde kuyu açmak için yapılan sondaj çalışması sırasında elektrik akımına kapılan Eren Dağ'ın, çalıştığı iş yerinde Karapınar Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu için stajyer/çırak öğrenci olarak çalıştığı ortaya çıktı. Sondaj firması sahibi Şenol M., soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Eren'in cenazesi ise ikindi namazı sonrası Apak Mezarlığında toprağa verildi.