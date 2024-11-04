Kuyumcu Kardeşler Dolandırıcılıktan Tutuklandı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde müşterilerinden ve çevredeki kuyumculardan topladığı altınlarla kaçtığı öne sürülen ve polis ekiplerince gözaltına alınan kuyumcu 2 kardeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 23 mağdurdan yaklaşık 22 milyon lira değerinde altını yüksek kazanç vaadiyle alıp kaçtığı iddia edilen kuyumcu İ.K'yi (41) İstanbul'da, kardeşi Y.K'yi de İzmir'in Buca ilçesinde yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. ve Y.K. kardeşler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Karşıyaka Çarşısı'ndaki bir iş hanında yaklaşık 10 yıldır işletilen kuyumcu dükkanına gelen müşteriler, iş yerinin kapalı ve boş olduğunu görerek, altınlarının çalındığı iddiasıyla polise başvurmuştu.

Polis, şikayet üzerine kuyumcu 2 kardeşi yakalamak için çalışma başlatmıştı.