Kuyumcukent\'te 20 Milyon Lira Soygunu

İstanbul'da Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı kuyumculuk üretim ve ticaret merkezlerinden biri olan Kuyumcukent'te sabah saatlerinde büyük bir soygun yaşandı.

20 MİLYONU SANİYELER İÇİNDE ÇALDILAR

Olay, dün saat 07.20 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan Kuyumcukent'te meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon olduğu değerlendirilen çuvaldaki parayı çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan kısa süre sonra bir şüpheli gözaltına alındı. Soygun anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.