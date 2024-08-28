Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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ANTALYA'da bir kuyumcuya gelen 2 kişi, tabanca ile dükkana defalarca kez ateş etti. Olayda Halil Ç., bacağından yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. 07 ATG 059 plakalı otomobille kuyumcuya gelen M.Ç. ve T.Ç. ile iş yeri sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobillerine binen 2 kişi, iş yerinin arka tarafına yöneldi. M.Ç. ve T.Ç. burada tabancalarıyla havaya birkaç el ateş etti. Silah seslerini duyarak dükkanın arka tarafına gelen Halil Ç., bacağından vuruldu.

ÇALIŞANLAR SİLAHLI KİŞİLERİ DARBETTİ

Olay esnasında iş yerinde bulunan çalışanlar ve müşteriler, dükkanın arka tarafındaki kapıdan dışarıya çıktı. İş yeri çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, dükkanı kurşunlayan 2 kişiyi yakalayıp, darbetti. Bacağından yaralanan Halil Ç., Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dükkanı kurşunlayan M.Ç. ve T.Ç.'yi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında 14 boş kovan bulundu.