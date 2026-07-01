Kuzey Akım Sabotajı: Ukraynalı Eski Asker Hakkında İddianame

Almanya ile Rusya arasındaki Kuzey Akım (Nord Stream) 1 ve 2 gaz boru hatlarını Eylül 2022'de sabote etmek suçlamasıyla yakalanan Ukraynalı eski asker Serhii Kuznietsov hakkında iddianame hazırlandığı savunuldu.

Alman kamu yayıncısı ARD ile Süddeutsche Zeitung ve Die Zeit gazetelerinin ortak haberinde, Federal Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, 50 yaşındaki Kuznietsov'un, sivil enerji altyapısına saldırı düzenleyerek "uluslararası ceza hukukuna göre bir savaş suçu işlemekle" suçlandığı öne sürüldü.

İddianamede, Kuznietsov'un "patlayıcı kullanarak saldırı gerçekleştirmek" ve "yapıları tahrip etmekle" suçlandığı iddia edildi.

Kuznietsov hakkında güçlü delillerin bulunduğu aktarılan haberde, Ukraynalı eski askerin, İtalya'da gözaltında bulunduğu sırada telefonda akraba ve tanıdıklarıyla saldırı hakkında konuşarak kendisini suçlu duruma düşürdüğü, cep telefonunda da saldırıya karıştığını gösteren deliller bulunduğu ileri sürüldü.

Haberde, Kuznietsov hakkındaki davanın sonbaharda Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesinde başlamasının beklenildiği ifade edildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde ise Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesinin iddianameyi kabul edip etmeyeceğine ve davanın ne zaman başlayacağına karar vermesi gerektiği kaydedildi.

Kuzey Akım sabotajı

Kuzey Akım sabotajının şüphelisi Kuznietsov, Alman Federal Savcılığının çıkardığı yakalama emriyle İtalya'nın kuzeyindeki Rimini kenti yakınlarında 21 Ağustos 2025'te yakalanmıştı.

Bologna Mahkemesi eylül ayında Kuznietsov'un Almanya'ya iadesine karar vermiş ancak savunma tarafının itirazı üzerine İtalyan Yargıtayı ekim ayında bu kararı bozmuştu.

Yargıtay'ın geri gönderdiği dosyaya yeniden bakan Bologna Mahkemesi son olarak 27 Ekim 2025'te bir kez daha Kuznietsov'un Almanya'ya iadesi yönünde karar almış, Yargıtay da bu kararı 20 Kasım 2025'te onamıştı.

İtalyan makamlarınca 27 Kasım 2025'te Alman polisine teslim edilen Kuznietsov,, bir helikopterle Alman polisi eşliğinde Almanya'ya getirilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kuznietsov'un, Eylül 2022'de Danimarka'nın Bornholm Adası yakınlarındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına patlayıcı yerleştiren bir grubun operasyon koordinatörlerinden biri olduğu iddia edilmişti.

Şüpheli ve suç ortaklarının, bir yelkenli yat kullanarak sabotajı gerçekleştirdikleri ve patlayıcılarla 26 Eylül 2022'de her iki boru hattına da ciddi hasar verdikleri öne sürülmüştü.