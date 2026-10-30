Kuzey Kore, 600 milimetrelik roketatarı ilk kez sergide denedi, tehditleri caydıracak - Son Dakika
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Kuzey Kore, 600 milimetrelik roketatarı ilk kez sergide denedi, tehditleri caydıracak

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un katıldığı Pyongyang'daki İHA ve silah sergisinde sistemler test edildi; 600 milimetrelik roketatar ilk kez kamuoyu önünde kullanıldı. Savunma Bakanlığı, tehditleri güç kullanarak caydıracaklarını açıkladı.

İnsansız hava araçları (İHA), taktik seyir füzeleri ve çoklu roketatarları test eden Kuzey Kore, "tehditleri caydırma" sözü verdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün başkent Pyongyang'da düzenlenen, çeşitli insansız hava araçları ile başlıca silah sistemlerinin yetenekleri ve ateş gücünün sergilendiği "İnsansız Havacılık Teknolojisi Geliştirme-2026" adlı sergiye katıldı.

Organizasyonda İHA'lar, havadan karaya füzeler ve taktik seyir füzeleri gibi teknolojiler test edildi, "keskin nişancı" olarak adlandırılan 600 milimetre kalibreli ultra hassas çoklu roketatar ilk kez kamuoyu önünde kullanıldı.

Yonhap'ın haberine göre, söz konusu etkinlik, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) doğru fırlatılan yaklaşık 10 kısa menzilli balistik füzeyi tespit ettiği 29 Ekim günü düzenlendi.

Kim, insansız hava aracı teknolojisinde "mutlak üstünlük" çağrısında bulunurken, bunun "sürekli değişen modern savaş modelleri ışığında vazgeçilmez bir seçenek" olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Güney Kore ile ABD arasında düzenlenen ortak hava tatbikatlarını eleştiren Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, tehditleri güç kullanarak tam anlamıyla caydıracak ve yalnızca düşman devletlerin anlayabileceği şekilde hareket edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Kuzey KoreHavacılıkPyongyangPolitikaAnkaraGüncelDünyaSon Dakika

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