Kuzey Kore, ABD'yi İnsan Hakları Temsilcisini Ülkenin İç İşlerine Karışmakla Suçladı - Son Dakika
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Kuzey Kore, ABD'yi İnsan Hakları Temsilcisini Ülkenin İç İşlerine Karışmakla Suçladı

Kuzey Kore, ABD\'yi İnsan Hakları Temsilcisini Ülkenin İç İşlerine Karışmakla Suçladı

Kuzey Kore, ABD'nin Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Temsilcisi Julie Turner'ı ülkenin iç işlerine karışmakla suçladı. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Asya gezisine çıkan Turner'ı 'ABD'nin Pyongang'a yönelik düşmanca politikalarını uygulamakla' suçladı. ABD'nin 'devletlerin iç işlerine karışmayı huy edindiği' vurgulanan açıklamada, asıl insan haklarını çiğneyenin ve saldırgan davrananın ABD olduğu ifade edildi. Turner'ın Asya gezisi kapsamında 22 Şubat'a kadar Japonya ile Güney Kore'yi ziyaret etmesi ve Kuzey Koreli sığınmacılarla bir araya gelmesi bekleniyor.

16.02.2024 18:13  Güncelleme: 18:13
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Kuzey Kore, ABD'nin Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Temsilcisi Julie Turner'ı ülkenin iç işlerine karışmakla suçladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Asya gezisine çıkan Turner'ı "ABD'nin Pyongang'a yönelik düşmanca politikalarını uygulamakla" suçladı.

Kuzey Kore İnsan Hakları Çalışmaları Derneğinden yapılan açıklamada, Turner'ın geçmişteki ifadeleri "saçmalık" olarak değerlendirildi.

ABD'nin "devletlerin iç işlerine karışmayı huy edindiği" vurgulanan açıklamada, asıl insan haklarını çiğneyenin ve saldırgan davrananın ABD olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin insan haklarını, devletlerin içişlerine karışmak ve sosyal sistemlerini çökertmek için kitle imha silahı aracı olarak kullandığı belirtildi.

Turner'ın Asya gezisi kapsamında 22 Şubat'a kadar Japonya ile Güney Kore'yi ziyaret etmesi ve Kuzey Koreli sığınmacılarla bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore, ABD'yi İnsan Hakları Temsilcisini Ülkenin İç İşlerine Karışmakla Suçladı - Son Dakika

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