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Kuzey Kore, Çin ile işbirliğini güçlendirmek istiyor - Son Dakika
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Kuzey Kore, Çin ile işbirliğini güçlendirmek istiyor

Kuzey Kore, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle gerilim yaşadığı dönemde Çin'e ortak çıkarları ve bölgesel istikrarı korumak için işbirliğini güçlendirmek istediğini belirtti. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yapılan görüşmede, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusundaki tutumlarının değişmeyeceğini vurguladı. Çinli Bakan Vang da Kuzey Kore ile ilişkilerini stratejik ve uzun vadeli perspektiften gördüklerini belirterek, işbirliğini derinleştirmek için hazır olduklarını ifade etti.

Kuzey Kore, Çin ile işbirliğini güçlendirmek istiyor
18.12.2023 - 14:39,
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Kuzey Kore, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle Güney Kore ve ABD ile gerilimler yaşadığı dönemde Çin'e "ortak çıkarları ve bölgesel istikrarı korumak için çok taraflı işbirliğini güçlendirme" mesajı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, ülkesini ziyaret eden Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho ile Pekin'de bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Pak, görüşmede Pyongyang yönetiminin, Çin ile ilişkileri geliştirme ve derinleştirmeye yönelik tutumunun kesinlikle değişmeyeceğini vurgulayarak, "Kuzey Kore, ortak çıkarları, bölgesel barışı ve istikrarı korumak için Çin ile çok taraflı işbirliğini güçlendirmeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Çinli Bakan Vang da ülkesinin, Kuzey Kore ile ilişkilerini daima "stratejik ve uzun vadeli perspektiften" gördüğünü, uluslararası durumdaki çalkantılara rağmen tarafların daima birine güvendiğini ve desteklediğini belirterek, stratejik iletişimi ve eş güdümü güçlendirmek, farklı alanlarda işbirliğini derinleştirmek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Görüşmenin, Kuzey Kore'nin bu yıl gerçekleştirdiği 3. kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesinden saatler sonra yapılması dikkati çekti.

Kuzey Kore, 2019'dan bu yana Çin'e en üst düzey resmi ziyareti gerçekleştirdi

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin, bugün sabah saatlerinde Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne bir kıtalararası balistik füze fırlattığını bildirmişti.

Fırlatış, Kuzey Kore'nin bu yıl yaptığı 3. kıtalararası balistik füze denemesi olmuştu.

Bakan Yardımcısı Pak'ın başkanlık ettiği Kuzey Kore heyeti, 2019'dan bu yana Çin'e en üst düzey resmi ziyareti gerçekleştirdi.

Heyet, dün Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong ile heyetler arası diplomatik istişare yürüttü.

ABD ve Japonya'ya karşı Çin ve Rusya ile yakınlaşma arayışı

ABD'nin son dönemde Kuzey Kore'nin nükleer programı ve güdümlü füze denemelerinin yarattığı tehdide karşı Güney Kore ve Japonya ile savunma alanında işbirliğini artırmasının ardından Kuzey Kore'nin de Rusya ve Çin ile stratejik yakınlaşma arayışında olduğu gözleniyor.

Pyongyang yönetimi, Kovid-19 salgınının başlaması sonrası Mart 2020'de tüm sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı.

Çin ile Kuzey Kore arasındaki temaslar, Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guocong başkanlığındaki heyetin, 9 Eylül'de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 75. yılı kutlamaları için Kuzey Kore'yi ziyaret etmesiyle yeniden başlamıştı.

Kuzey Kore yönetimi, son dönemde Rusya ile de üst düzey temaslarda bulunmuştu. Devlet Başkanı Kim Jong-un, eylülde Rusya'nın Amur bölgesinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Kim ile Putin görüşmesinin, iki ülke arasında askeri işbirliğine yönelik bir adım olabileceği iddia edilmişti.

Öte yandan Çin ve Rus uçakları, geçen hafta ortak devriye uçuşunda Güney Kore'nin "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği bölgeye girmişti.

Kaynak: AA
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