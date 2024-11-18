Kuzey Kore'den Askeri Güçlendirme Çağrısı - Son Dakika
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Kuzey Kore'den Askeri Güçlendirme Çağrısı

Kim Jong-un, Güney Kore ile gerilimin zirveye ulaştığını vurgulayarak askeri hazırlık çağrısında bulundu.

18.11.2024 10:16
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore ile gerilimin "tarihteki en kötü seviyesinde" olduğunu belirterek, ülkenin askeri kapasitesini güçlendirme çağrısında bulundu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, başkent Pyongyang'da düzenlenen Kore Halk Ordusunun (KPA) konferansında konuşma yaptı.

Güney Kore ile askeri gerilimin "tarihteki en kötü seviyesinde" olduğunu kaydeden Kim, Kore Yarımadası'nı "dünyanın en sıcak noktası" şeklinde niteledi.

Kim, ülkenin askeri kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini savunarak, askerleri "bölgede çıkabilecek gerçek bir savaşa karşı hazırlıklı olmaya" çağırdı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Güney'e doğru Kuzey Kore'nin içinde çöp olan yaklaşık 40 balon gönderdiği bildirildi.

Açıklamada, bu balonların yaklaşık yarısının başkent Seul ve Gyeonggi eyaleti çevresine düştüğü kaydedildi.

Kuzey Kore-Güney Kore gerilimi

İki ülke arasında bir süredir "çöp balonu" ve "İHA" gerilimi tırmanıyor.

Kuzey Kore, 19 Ekim'de Güney Kore'den gönderilen İHA'ya ait kalıntıları bulduklarını ileri sürmüştü.

Güney Kore ordusu ise iddiaların "tek taraflı" olduğunu, doğrulanmaya ya da yanıtlanmaya değmeyeceğini söylemişti. Kuzey Kore, başkent üzerine Pyongyang karşıtı propaganda broşürleri taşıyan İHA'lar gönderdiği iddiasıyla Güney Kore'yi suçluyor.

Kuzey Kore ayrıca mayıs sonundan bu yana çöp taşıyan 7 binden fazla balonu Güney Kore'ye göndermişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balon gönderimleri Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş, Güney Kore ise bu açıklamayı kınamıştı.

Güney Kore, en son Kuzey Kore'nin 5 Kasım'da Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den Askeri Güçlendirme Çağrısı - Son Dakika

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