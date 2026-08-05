Kuzey Kore'den Japonya'ya Sert Tepki - Son Dakika
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Kuzey Kore'den Japonya'ya Sert Tepki

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Kuzey Kore, Japonya'nın silahlanma sürecine karşı 'ek askeri seçenekler' geliştireceğini duyurdu.

Kuzey Kore, Japonya'nın yeniden silahlanma sürecini hızlandırdığını savunarak, Tokyo'nun son dönemde attığı askeri adımlara karşı "ek askeri seçenekleri" değerlendireceğini bildirdi.

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, açıklamasında Japonya'yı "savaş suçlusu devlet" olmakla suçladı.

Japonya'nın ABD yapımı Tomahawk uzun menzilli seyir füzelerini test etmesini ve ABD öncülüğünde Filipinler'de düzenlenen askeri tatbikatlara katılmasını eleştiren Kim, bu adımların Tokyo'nun askeri kapasitesini genişletme çabalarının göstergesi olduğunu savundu.

Kim, Japonya'nın "önleyici saldırı kabiliyeti" edinme yönündeki girişimlerinin fiili uygulama aşamasına geçtiğini iddia ederek, ülkenin yeniden bir "savaş devletine" dönüştüğünü öne sürdü.

ABD'yi de Japonya'nın yeniden silahlanmasını desteklemekle suçlayan Kim, Washington'ın Japonya ve Güney Kore'yi Asya-Pasifik bölgesinde kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ileri sürdü.

Kim, "Japonya'nın askeri dönüşümünü pasif şekilde izlemeyeceğiz." ifadesini kullanarak, Kuzey Kore ordusu ve askeri liderliğinin Japonya'nın son dönemdeki askeri politikalarına karşı "ek askeri seçenekler" hazırlayacağını duyurdu.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait bir destroyer, 30 Temmuz'da ilk kez ABD yapımı Tomahawk seyir füzelerinin canlı deneme atışını gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den Japonya'ya Sert Tepki - Son Dakika

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