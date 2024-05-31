ABD Savunma İstihbarat Ajansı: Kuzey Kore füzeleri parçaları Ukrayna'da bulunuyor - Son Dakika
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ABD Savunma İstihbarat Ajansı: Kuzey Kore füzeleri parçaları Ukrayna'da bulunuyor

ABD Savunma İstihbarat Ajansı: Kuzey Kore füzeleri parçaları Ukrayna\'da bulunuyor

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), Kuzey Kore füzelerine ait parçaların Ukrayna'da bulunduğunu öne sürdü. DIA'nın resmi internet sitesinden yayımlanan raporda, Ukrayna'da tespit edilen balistik füzelere ait parçaların Kuzey Kore'ye ait olduğu belirtildi. Raporda ayrıca Pyongyang ile Moskova arasında gelişen ilişkiye de dikkat çekildi. Kuzey Kore ise iddiaları yalanladı.

31.05.2024 10:42
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ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), Kuzey Kore füzelerine ait parçaların Ukrayna'da bulunduğunu öne sürdü.

DIA'nın resmi internet sitesinden, "Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını etkinleştiriyor" başlıklı rapor yayımlandı.

Raporda, Ukrayna'nın birçok yerinde tespit edilen balistik füzelere ait parçaların Kuzey Kore'ye ait olduğu belirtildi.

DIA uzmanlarınca, ocakta Ukrayna'nın Kharkiv bölgesinden analiz edilen görüntülere göre, buraya isabet eden patlayıcının Kuzey Kore'ye ait kısa menzilli bir füze olduğu kaydedilen raporda, "Görüntülerin yan yana analizi, Ukrayna'daki füze enkazının, Kuzey Kore'nin balistik füzesine ait olduğunun neredeyse kesin olduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda ayrıca Pyongyang ile Moskova arasında "gelişen ve güçlenen" ilişkiye işaret edilerek, "Pyongyang'ın süregelen yeni askeri yetenekler geliştirme çabaları, iki ülke arasında artan bağların bir sonucu olarak Rusya tarafından destekleniyor." ifadesine yer verildi.

Başta ABD olmak üzere Batılı birçok ülke, Kuzey Kore ile Rusya arasında geçen yıl yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretleri, askeri işbirliği ve silah alışverişi şeklinde yorumlanmış ve bu yönde birçok iddiada bulunmuştu.

Öte yandan, Kuzey Kore söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkenin silah sistemlerinin Rusya'ya ihraç edildiğine ilişkin iddiaların, hatalı bir bakış açısı ve kurguyla oluşturulduğunu söyleyerek, askeri alanda teknolojilerini herhangi bir ülkeye transfer etme ya da kamuya açma niyetleri bulunmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma İstihbarat Ajansı: Kuzey Kore füzeleri parçaları Ukrayna'da bulunuyor - Son Dakika

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