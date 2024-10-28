Kuzey Kore İHA İddiasında Bulundu

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Kuzey Kore, yapılan incelemeler ardından başkent Pyongyang yakınlarında kalıntıları bulunan insansız hava aracının (İHA) Güney Kore tarafından gönderildiğini iddia etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, 13 Ekim'de başkent Pyongyang yakınlarında kalıntıları bulunan İHA üzerinde yapılan incelemelerin sonuçlandığını duyurdu.

Bakanlık, uçuş kayıtlarında yapılan incelemelerin ardından, İHA'nın Güney Kore'nin kuzeybatısında bulunan Baengnyeongdo Adası'ndan havalandığının tespit edildiğini açıkladı.

İHA'nın 9 Ekim'de Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı binası ve ardından Savunma Bakanlığı binası etrafında uçarak Pyongyang karşıtı propaganda broşürleri dağıttığı ileri sürüldü.

"Ülke egemenliklerini ihlal ettiği" gerekçesiyle Güney Kore'yi suçlayan Bakanlık, egemenliğini bir kez daha ihlal etmesi halinde Güney'i "sonsuza dek ortadan kaldırmakla" tehdit etti.

Kuzey Kore, Güney Kore'yi suçluyor

Kuzey Kore, 19 Ekim'de Güney Kore'den gönderilen İHA'ya ait kalıntıları bulduklarını ileri sürmüştü.

Öte yandan olaya ilişkin açıklama yapan Güney Kore ordusu, iddiaların "tek taraflı" olduğunu, doğrulanmaya ya da yanıtlanmaya değmeyeceğini söylemişti.

Kuzey Kore, başkent üzerine Pyongyang karşıtı propaganda broşürleri taşıyan İHA'lar gönderdiği iddiasıyla Güney Kore'yi suçluyor.

İki ülke arasında bir süredir "çöp balonu" ve "İHA" gerilimi tırmanıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 12 Ekim'de, Güney'den bir daha İHA gelmesi halinde Kuzey'in karşılık vereceği ve bunun "korkunç bir felakete" yol açacağı tehdidinde bulunmuştu.