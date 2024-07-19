Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ile askeri işbirliğini görüştü

Güncel

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ile askeri alandaki işbirliğinin önemi ve gerekliliğini görüştü.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim'in Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruchko liderliğinde başkent Pyongyang'u ziyaret eden askeri delegasyonu kabul ettiğini paylaştı.

Kim ve Krivoruchko'nun, görüşmede, karşılıklı güvenlik çıkarlarının korunması için Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri işbirliğinin önemi ve gerekliliğini vurguladığı aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamandaki Kuzey Kore ziyaretinin ardından gerçekleşen bu görüşmede Kim'in, ilişkilerin geliştirilmesi için iki ülke ordularının "daha sıkı şekilde birleşmesi" gerektiğini belirttiği kaydedildi.

Putin'in Kuzey Kore ziyareti

Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.