Kuzey Kore Savunma Bakanı, Freedom Edge tatbikatına sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Kuzey Kore Savunma Bakanı, Freedom Edge tatbikatına sert tepki gösterdi

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Kuzey Kore Savunma Bakanı Kim Song-gi, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın Jeju Adası açıklarında başlattığı 5 günlük 'Freedom Edge' ortak askeri tatbikatını kınadı. Bakan, gerekmesi halinde ülkesinin düşmanların hamlelerine güçlü ve kararlı eylemlerle karşılık vereceğini belirtti, üçlü tatbikatın nükleer unsurlar içerdiğini savundu.

Kuzey Kore Savunma Bakanı Kim Song-gi, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın 5 gün sürecek "Freedom Edge" adlı ortak askeri tatbikatına tepki göstererek, "düşmanların hamlelerine" karşılık verilebileceğini belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore Savunma Bakanı Kim, Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki "Freedom Edge" tatbikatına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu tatbikata tepki gösteren Kim, "ABD ve müttefiklerinin askeri çatışmayı kışkırtmaya kalkması durumunda, Kuzey Kore'nin güçlü önlemler alacağını" kaydetti.

ABD, Japonya ve Güney Kore askeri işbirliği sisteminin, "nükleer unsurların da eşlik ettiği tehlikeli bir saldırı yapısına" dönüştüğünü savunan Kim, "Gerekirse, düşmanların hamlelerine daha güçlü ve kararlı eylemlerle karşılık verme irademizi ve kabiliyetimizi ortaya koyarız." ifadesini kullandı.

"Freedom Edge" askeri tatbikatı

Güney Kore, ABD ve Japonya arasında, Jeju Adası açıklarındaki uluslararası sularda düzenlenen "Freedom Edge" askeri tatbikatı dün başlamıştı.

5 gün sürecek tatbikatın Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze tehditlerine karşı" üç ülkenin caydırıcılık ve müdahale kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflediği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore Savunma Bakanı, Freedom Edge tatbikatına sert tepki gösterdi - Son Dakika

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