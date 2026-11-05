Kuzey Kore seyir füzesi tatbikatı ve hava savunma füzesi testi yaptı - Son Dakika
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Kuzey Kore seyir füzesi tatbikatı ve hava savunma füzesi testi yaptı

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Kuzey Kore seyir füzesi tatbikatı ve hava savunma füzesi testi yaptı
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Kuzey Kore Füze İdaresi çarşamba günü gelişmiş hava savunma füze sisteminin test atışını yaptı. Testte yeni malzemeler ve akıllı çoklu güdümlü modun özellikleri ile hedef belirleme ve izleme yetenekleri doğrulandı. Aynı gün doğu bölgesinde seyir füzesi tatbikatı da yapıldı.

PYONGYANG, 5 Kasım (Xinhua) -- Kuzey Kore Füze İdaresi çarşamba günü "yeni tasarlanmış gelişmiş hava savunma füze sistemi" olarak adlandırılan füzenin test atışını gerçekleştirdi.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın perşembe günkü haberine göre, fırlatma testi sırasında füzede kullanılan yeni malzemeler ve akıllı çoklu güdümlü modun teknik özellikleri ve güvenilirliğinin yanı sıra hava savunma füze sisteminin ve tespit bilgilerini işleyen cihazın hedef belirleme ve izleme yetenekleri doğrulandı.

Haberde, çarşamba günü ülkenin doğu bölgesindeki uzun menzilli stratejik seyir füzesi birimine bağlı bir ateş gücü alt biriminin de ateş gücü saldırı tatbikatı gerçekleştirdiği belirtildi.

Alt birimin tatbikatı sırasında, sanal bir havalimanı hedefini vurmak üzere uzun menzilli stratejik bir seyir füzesinin fırlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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