Kuzey Kore ve Japonya Yetkilileri Moğolistan'da Gizli Görüşme Yaptı - Son Dakika
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Kuzey Kore ve Japonya Yetkilileri Moğolistan'da Gizli Görüşme Yaptı

Güney Kore'nin JoongAng Daily gazetesinin haberine göre, Kuzey Kore ve Japonya'dan yetkililerin mayısta Moğolistan'da gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Habere göre, iki ülkenin yetkilileri Ulanbator yakınlarında bir araya geldi. Japonya'dan konuyla ilgili henüz bir yorum yapılmazken, Japonya Başbakanı Kişida Fumio daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile doğrudan diplomasi ve yüksek müzakereler yoluyla Japonların alıkonulma sorununu çözmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

13.06.2024 13:50
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Güney Kore'nin JoongAng Daily gazetesinin haberinde, Kuzey Kore ve Japonya'dan yetkililerin, mayısta Moğolistan'da "gizli görüşme yaptığı" öne sürüldü.

JoongAng Daily'nin ulaştığı, adı açıklanmayan kaynaklar, iki ülkeden yetkililerin mayısın ortasında Moğolistan'ın başkenti Ulanbator yakınlarında bir araya geldiğini ileri sürdü.

Kaynaklar, Kuzey Kore'den gelen delegasyonda Dış İstihbarat Servisi Genel Keşif Bürosundan temsilcilerin bulunduğunu, Japonya'dan da önde gelen bir politikacının gönderildiğini aktardı.

Öte yandan, kaynaklardan biri, iki ülke yetkililerinin geçen hafta Moğolistan'da tekrar bir araya gelmesinin beklendiğini fakat bu görüşmenin yapılıp yapılmadığının bilinmediğini belirtti.

Japonya'dan konuya ilişkin yorum yapılmadı

Japonya'da Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, Güney Kore menşeli gazetenin haberinden bilgilerinin olduğunu ifade etti.

Hayaşi, "Kuzey Kore'ye çeşitli kanallardan ulaşmak için girişimlerde bulunduk ancak konunun doğası gereği herhangi bir yanıt vermekten kaçınacağız." dedi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Mayıs 2023'teki açıklamasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "doğrudan diplomasi ve yüksek müzakereler yoluyla" alıkonulan Japonlar sorununu çözüme kavuşturmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Kişida, geçen ayki açıklamasında, "alıkonulanların ana vatana derhal geri dönmesi" amacıyla iki ülke arasında zirve düzenlenmesi çabalarını yoğunlaştıracağını söylemişti.

Resmi Kyodo ajansı, 17 Japon'un Kuzey Kore tarafından alıkonulduğunu, halihazırda 5 kişinin geri gönderildiğini belirtiyor. Kuzey Kore ise 4 kişinin ülkeye hiç giriş yapmadığını, 8 kişinin ise hayatını kaybettiğini savunuyor.

Doğu Asya'da Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore ve Japonya Yetkilileri Moğolistan'da Gizli Görüşme Yaptı - Son Dakika

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