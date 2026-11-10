Kuzey Kore yeni hızlı torpidoyu test etti, donanmaya 2027 başında teslimi planlanıyor

PYONGYANG, 10 Kasım (Xinhua) -- Kuzey Kore, pazartesi günü ülkenin doğu kıyılarında yeni tip yüksek hızlı bir torpidonun test atışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın salı günü bildirdiğine göre test atışıyla, ülkenin savunma alanındaki bilimsel araştırma enstitüleri tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni silah sisteminin muharebe etkinliği teyit edildi.

Habere göre, yeni torpido sisteminin 2027 yılının başından itibaren ülke donanmasına teslim edilmesi planlanıyor.