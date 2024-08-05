Kuzey Kore, yeni taktik balistik füzeleri cephedeki birliklere sevk etti

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SEUL, 5 Ağustos (Xinhua) -- Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yeni taktik balistik füze sistemlerinin cephedeki askeri birliklere resmi devri için tören düzenledi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nda Pazartesi günü yer alan açıklamaya göre Pazar günü düzenlenen törende, ülkenin önde gelen mühimmat üreticilerinde üretilen 250 adet yeni tip taktik balistik füze rampasının cephedeki birliklere sevk edileceği belirtildi.

Açıklamaya göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ordunun güçlendirilmesine yönelik önemli bir görevin başarıyla yerine getirildiğini ifade ederek, bağımsızlık, adalet ve barışın ancak "mutlak ve eşsiz öz savunma kabiliyeti" ile tam olarak güvence altına alınabileceğini vurguladı.