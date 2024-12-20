Kuzey Koreli Askerler Ukrayna'da Eğitiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuzey Koreli Askerler Ukrayna'da Eğitiliyor

Güney Kore'ye kaçan Kuzey Koreliler, Ukrayna'daki Kuzey Koreli askerlerin eğitimini değerlendirdi.

20.12.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'ye kaçan bazı Kuzey Koreliler, Ukrayna'da savaşmak için gönderilen Kuzey Koreli askerlerin, ortalamanın üstünde bir eğitime tabi tutulduklarını ve hafife alınmamaları gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan bazı kişiler, Ukrayna'ya gönderilen Kuzey Koreli askerlerle ilgili BBC'ye konuştu.

Kuzey Koreliler, Rusya'ya gönderilen Koreli askerlerin ortalamanın üstünde bir eğitime tabi tutulduklarını söyledi.

2014'te Kuzey Kore'den kaçmadan önce Kuzey Kore'nin özel kuvvetlerini eğittiğini belirten Lee Hyun Seung, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görevlendirilmek için konuşlandırılmış "Storm Troops" olarak da bilinen 11. Kolordu Birliğinin fiziki olarak güçlü erkeklerden seçildiğini ifade etti.

Lee, askerlerin her sabah "yoğun ideolojik beyin yıkamaya" maruz kaldığını dile getirerek, Kuzey Kore askerlerinin savaş alanına çabukça alışacağını ve bu yüzden de Kuzey Koreli askerlerinin "hafife alınmaması" gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore'den kaçan Haneul ise Kuzey Koreli askerlerin çoğunun "son derece itaatkar ve emirlere sorgusuz sualsiz uyan" kişiler olduğunu söyledi.

Daha önce Kuzey Kore ordusunda görev yapan ve 2019'da Güney Kore'ye kaçan Ryu Seonghyun da Ukrayna'ya gönderilen Kuzey Koreli askerlerin görevlerinin düşman hatlarına sızmak ve düşman topraklarının derinliklerinde kaos yaratmak olduğunu ifade etti.

Ryu, ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'daki itibarına zarar vermemek için asker göndermek zorunda kaldığını dile getirdi.

Ukrayna'da savaşmak için gönderilen Kuzey Koreli askerler

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde 14 ve 15 Aralık'taki çatışmalarda en az 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü ve yaralandığı iddia edilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ülkesine karşı savaşan Kuzey Kore askerleri olduğu belirtilen görüntü paylaşmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Rusya'da hem ölü hem de yaralı Kuzey Koreli askerler olduğuna dair göstergeleri bulunduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Kuzey Kore, Göçmenler, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Koreli Askerler Ukrayna'da Eğitiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:08 Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 20:20:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Koreli Askerler Ukrayna'da Eğitiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.