Kuzey Koreli Askerler Ukrayna'da Eğitiliyor

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Güney Kore'ye kaçan bazı Kuzey Koreliler, Ukrayna'da savaşmak için gönderilen Kuzey Koreli askerlerin, ortalamanın üstünde bir eğitime tabi tutulduklarını ve hafife alınmamaları gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan bazı kişiler, Ukrayna'ya gönderilen Kuzey Koreli askerlerle ilgili BBC'ye konuştu.

Kuzey Koreliler, Rusya'ya gönderilen Koreli askerlerin ortalamanın üstünde bir eğitime tabi tutulduklarını söyledi.

2014'te Kuzey Kore'den kaçmadan önce Kuzey Kore'nin özel kuvvetlerini eğittiğini belirten Lee Hyun Seung, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görevlendirilmek için konuşlandırılmış "Storm Troops" olarak da bilinen 11. Kolordu Birliğinin fiziki olarak güçlü erkeklerden seçildiğini ifade etti.

Lee, askerlerin her sabah "yoğun ideolojik beyin yıkamaya" maruz kaldığını dile getirerek, Kuzey Kore askerlerinin savaş alanına çabukça alışacağını ve bu yüzden de Kuzey Koreli askerlerinin "hafife alınmaması" gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore'den kaçan Haneul ise Kuzey Koreli askerlerin çoğunun "son derece itaatkar ve emirlere sorgusuz sualsiz uyan" kişiler olduğunu söyledi.

Daha önce Kuzey Kore ordusunda görev yapan ve 2019'da Güney Kore'ye kaçan Ryu Seonghyun da Ukrayna'ya gönderilen Kuzey Koreli askerlerin görevlerinin düşman hatlarına sızmak ve düşman topraklarının derinliklerinde kaos yaratmak olduğunu ifade etti.

Ryu, ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'daki itibarına zarar vermemek için asker göndermek zorunda kaldığını dile getirdi.

Ukrayna'da savaşmak için gönderilen Kuzey Koreli askerler

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde 14 ve 15 Aralık'taki çatışmalarda en az 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü ve yaralandığı iddia edilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ülkesine karşı savaşan Kuzey Kore askerleri olduğu belirtilen görüntü paylaşmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Rusya'da hem ölü hem de yaralı Kuzey Koreli askerler olduğuna dair göstergeleri bulunduğunu söylemişti.