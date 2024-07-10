Kuzey Makedonya Büyükelçisi Kayseri'yi Ziyaret Etti

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Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Manasijevski ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Manasijevski, iki ülke arasındaki dostluğun eski tarihlere dayandığını ve günümüzde de bu dostluğun devam ettiğini belirtti.

Ülkesindeki bir çok insanın köklerinin Anadolu'ya dayandığını aktaran Manasijevski, "Biz birlikte 500 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olduk. Bildiğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu ve Rumeli olmak üzere iki bölümü vardı. Tarihi bir birlikteliğimiz olmasından gerçekten çok memnunuz. Bildiğiniz gibi çok kültürlü, etnik kökeni çok olan insanların bulunduğu bir günümüz Makedonya'sı, birçoğunun da kökeni Karaman Türkleri'ne dayanıyor. Onlar bizim önemli bir parçamız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Manastır'da eğitim aldı, biz ona bir Makedonyalı çocuk gibi muamele ettik. Ona adanmış iki tane müzemiz var Makedonya'da, bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk'e bir tanesi babasına. Babasının evini aynı zamanda restore ettik." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç da heyeti ağırlamanın memnuniyetini dile getirerek, Makedonya ile olan kardeşlik bağlarının önemine değindi.

Kayseri'yi 1,5 milyon nüfusu, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, bu medeniyetlerin getirdiği zenginlikler şehri olarak nitelendiren Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Sanayi ve ticaret şehridir. 5 bin yıllık geçmişte yapılan kazılarda ticaretle ilgili çek, senet içeren tabletler çıkmaktadır, halen kazılar yapılmaya devam etmektedir. 150 civarında ülkeye ihracat yapan bir şehirdir. Erciyes Dağı'nın eteğinde kurulduğu için şehrimizde Erciyes Kayak Merkezi uluslararası standartta önem arz eden, kış turizmi için önemli bir merkezdir. Kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri, tarihi dokusu, gastronomi dediğimiz yeme, içme kültürüyle önemli bir destinasyon ve turizm merkezidir. Aynı zamanda Kapadokya'nın geçmişte başkentliğini yapmış, Kapadokya kralının da mezarının burada olduğu, o boyutu ile de önem arz eden bir şehirdir."