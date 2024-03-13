Kuzey Makedonya\'da Atatürk\'ün Mezuniyetinin 125. Yılı Anma Töreni Düzenlendi

Kuzey Makedonya'da, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi'nden mezuniyetinin 125. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
"Manastır Şehir Müzesi" olarak kullanılan eski Manastır Askeri İdadisi'ndeki törene Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Cüneyt Talha Özyürek, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin, Kuzey Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Tiron Jajaga ve Manastır Belediye Başkanı Toni Konjanovski'nin yanı sıra siyasetçiler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.
Tören, Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Özyürek, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün eğitim gördüğü, atmosferini soluduğu ve dünya görüşünün şekillenmesine büyük etki eden Manastır'ın, iki ülkenin ortak tarihinde büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.
Özyürek, "1896'nın mart ayından itibaren eğitimine Manastır'da devam eden Mustafa Kemal'in fikir hayatının altyapısı da burada oluşmaya başlamıştır. O dönemde Makedonya'da ve çevresinde meydana gelen siyasi ve askeri gelişmeler, onun kişiliğinin gelişimi sürecinde şüphesiz ki önemli rol oynamıştır." diye konuştu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisinden 1899 yılında başarıyla mezun olduğunu anımsatan Özyürek, "Askeri eğitiminin tamamlanmasının ardından cepheden cepheye koşan Atatürk, eşsiz bir mücadele neticesinde 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olma onuruna erişmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü, zengin kültür atmosferiyle hemhal olduğu bu topraklar, ülkelerimiz arasında bir dostluk köprüsü oluşturan ve bu ülkenin kurucu halklarından olan Makedonya Türk toplumunun vatanıdır." dedi.
Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Nuredin de Mustafa Kemal Atatürk'ün 20. yüzyılın en etkili insanlarından biri olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı miras sınır, din, ırk ve ideoloji ayırt etmeyerek, onun vizyonu, cesareti, dünyanın ilerlemesine olan olağanüstü bağlılığı ve uluslar arasında kalıcı barışın teşviki ile nesillere ilham vermektedir." şeklinde konuştu.
Atatürk'ün Manastır'ın geçirdiği zamanın, onun kozmopolit entelektüel bilincinin şekillenmesinin temellerini attığını, ona yeni ufuklar açtığını belirten Nuredin, Atatürk'ün iki ülke arasında sonsuz dostluk köprüsü kurduğunu vurguladı.
Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya her zaman yardım ettiğini ve iki ülke arasında savunma alanında iyi bir işbirliğin bulunduğunu dile getiren Nuredin, şunları kaydetti:
"Kendisinden ne zaman yardım talep edilse Türkiye Cumhuriyeti imkanlara göre her zaman taleplere cevap vermiştir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti de Türkiye'de meydana gelen yıkıcı deprem sırasında yardım çağrısına özverili bir şekilde yanıt vererek, Kahramanmaraş'ta yaşanan yıkıcı depremin enkazlarından insanları kurtarmak için ordu ve ülkedeki diğer kurumlardan ekipler gönderdi. Kimse bu tür bir yardıma ihtiyaç duymak istemez. Ancak ihtiyaç duyduklarında dostlar birbirlerine iyi günde de kötü günde de yardım ederler."
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Recai Yılmaz ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisindeki eğitimi ve hayatıyla ilgili bilgi vererek, "Askerlik hayatının önemli bir bölümü cephelerde geçmiştir. Ülkenin tamamen parçalanma tehlikesi karşısında 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk, dünya tarihine altın harflerle kazınan kurtuluş destanını yazarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Askeri dehası ile düşmanlarını yenen Mustafa Kemal, devlet adamlığındaki üstün kabiliyeti ile dünyanın hayranlığını kazanmıştır." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından davetliler, Atatürk Anı Odası'nı ziyaret etti ve anı defterini imzaladı.
Son Dakika › Güncel › Kuzey Makedonya'da Atatürk'ün Mezuniyetinin 125. Yılı Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin lira olarak belirlendi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 212 bin lira, en yüksek 2 milyon 425 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 410 bin lira olarak kaydedildi. KMKTP'de altın işlem hacmi 5 milyar 299 milyon 11 bin 118,39 lira, işlem miktarı ise 2.295,13 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 304 milyon 384 bin 959,36 lira olarak gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Çakmakcı Kıymetli Madenler yer aldı.
Amasya'da 11 kablo hırsızlığı ve 2 mala zarar verme olayından sorumlu tutulan organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, aralarında örgüt elebaşı ve üyelerinin bulunduğu 6 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde gerçekleşen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, iki şüphelinin kalabalığa doğru rastgele ateş ettiği anlar yer aldı. Şüpheliler ve olaya dahil olan diğer kişiler gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP'nin İBB Başkanı adayı Murat Kurum'un paylaşımına karşı kurumsal açıklama yaparak, M3 metro hattının uzaması sonrası araç eksikliği nedeniyle izdiham yaşandığını belirtti.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Tire'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Tugay, çiftçilerin üretiminin değerini artırmak için çaba göstereceğini belirtti.
Çin'in Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasındaki tarifeli seferler yeniden başladı. Malezya'dan gelen 162 turistle Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı'na inen uçak, geçen yıl başlatılan vize muafiyeti politikasının ardından yapılan ilk turistik charter seferi oldu. Havayolu hizmeti haftada bir kez gerçekleştirilecek olup, gelecekte uçuş sıklığı artırılması planlanıyor. Guiyang kentini Bangkok, Phuket, Kuala Lumpur ve Osaka'ya bağlayan dört uluslararası ve bölgesel yolcu uçuşu da yeniden başlatıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir'de gerçekleştirilen proje kapsamında, öğrencilere suyun tasarruflu kullanılmasının önemini vurgulayan tiyatro oyunu sergilendi. DSİ tanıtım tırıyla birçok ildeki okulları gezen tiyatro ekibi, 4 ayda 11 bin öğrenciye ulaştı. Öğrenciler, oyun sayesinde suyun önemini ve israf edilmemesi gerektiğini öğrendi.
Ayvalık Belediyesi, pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ve nakil hizmeti sağlayarak sosyal belediyecilik alanında öne çıkıyor.
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, mahalle muhtarlarının soruları cevaplandı, görüş ve önerileri alındı. Ayrıca, AFAD, TOKİ ve diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ile deprem sonrası yerinde dönüşüm projeleri gibi konular ele alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?