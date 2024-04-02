Kuzey Makedonya'dan bisikletle Hac yolculuğu

- Hac vazifesini yerine getirmek için Kuzey Makedonya'dan bisikletle yola çıktılar
ÜSKÜP - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Hac vazifelerini yerine getirmek için bisikletle yola çıkan Makedonyalı Arnavut Qamuran Hirda ile Boşnak Adem Aljic Bulgaristan'a vardı.
Hac vazifelerini yerine getirmek Makedonyalı Arnavut Qamuran Hirda ile Boşnak Adem Aljic, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten bisikletle yola çıktı. 57 yaşındaki Hirda ve 60 yaşındaki Aljic, "Skopje to Mekkah 2024" mottosuyla kutsal topraklara doğru yola koyulmalarının ardından Bulgaristan'a vardı.
Üsküp'te akrabaları ve yakın arkadaşları tarafından dua ve tekbirlerle uğurlanan iki bisikletçi, 2 ay içinde Suudi Arabistan'ın Mekke kentine varmayı hedeflediklerini belirtti.
Türkiye'nin ardından uçağa binecekler
Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ve ardından Suriye'ye kadar bisiklet süreceklerini aktaran bisikletçiler, Suriye'deki savaştan dolayı uçakla Ürdün'e geçeceklerini ifade etti. Bisikletçiler, yolculuğun tamamını bisikletle yapmak istediklerini ancak savaştan dolayı böyle bir karar aldıklarını belirtti.
"Duaları için tüm soydaş ve dindaşlara teşekkürlerimi iletiyorum"
Hirda, yaptığı açıklamada, sınır kapısından rahat bir şekilde geçtiklerini ve şu anda Bulgaristan'da olduklarını söyledi. Bulgaristan'ın Dubnica kasabasına doğru hareket halinde olduklarını kaydeden Hirda, "Bu gece Dubnica'da konaklayacağız. Hava çok güzel. İlerlemeye devam ediyoruz. Takip, destek ve duaları için tüm soydaş ve dindaşlara teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Hirda, yola çıkmadan bir gün önce evinde yakın aile fertleri ve arkadaşlarına iftar verdiğini belirterek, yolculuk öncesinde eş dost ve akrabalarının dualarını aldığını açıkladı.
İki kardeş, İskoçya'dan Mekke'ye bisikletle Hac yolculuğuna başlamıştı
Pakistan asıllı İskoçya vatandaşı Abdul Rahman Ali ve Reehan Ali kardeşler, Hac ibadetlerini yerine getirmek üzere İskoçya'nın başkent Edinburgh'daki Midlothian-Bonnyrigg Camii'si önünden Suudi Arabistan'ın Mekke kentine hareket etmişti. Aileleri tarafından uğurlanan kardeşler yolculuk boyunca geçtikleri yaklaşık 13 ülkede İsrail saldırılarından etkilenen Filistinliler için bağış toplayacak.
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