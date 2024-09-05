Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Mucunski'den Hakan Fidan'ın Ziyaretine Övgü - Son Dakika
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Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Mucunski'den Hakan Fidan'ın Ziyaretine Övgü

Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ülkesine yaptığı ziyaretin, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun, güvenin ve dostluğun güçlü bir teyidi olduğunu söyledi. Mucunski, Türkiye ile ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi ve ilişkilerin ilerletilmesi konularında yapılan görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

05.09.2024 16:21
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Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ülkesine ziyaretinin, iki ülke arasında giderek yoğunlaşan siyasi diyaloğun, ortaklaşa inşa edip yetiştirdikleri ve büyümekte olan karşılıklı güvenin, ortaklığın ve dostluğun güçlü bir teyidi olduğunu söyledi.

Mucunski, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Dışişleri Bakanı Fidan'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadele sürecinde kendileri ile dayanışma gösteren ilk ülkelerden olan Türkiye'ye teşekkür eden Mucunski, bu ziyaretin ve bugünkü görüşmelerinin ikili ilişkilerde önemli bir an olduğunu söyledi.

Bu ziyaretin bir mevkidaşı tarafından göreve gelmesinden sonraki ilk resmi ziyaret olduğunu vurgulayan Mucunski, bunun Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmasından özellikle memnuniyet duyduğunu aktardı.

Mucunski, "(Bakan Fidan'ın ziyareti) Bu, iki ülke arasında giderek yoğunlaşan siyasi diyaloğun, ortaklaşa inşa edip yetiştirdiğimiz büyüyen karşılıklı güvenin, ortaklığın ve dostluğun güçlü bir teyididir. Bugün, ekonomik işbirliğine ve bunun derinleşmesine yönelik olanaklara özel bir vurgu yaparak, karşılıklı çıkarların tüm alanlarında ilişkilerin ilerletilmesi olanaklarını ortaklaşa değerlendirdiğimiz yapıcı görüşmelerde bulunduk." dedi.

İki ülke arasındaki geleneksel iyi ilişkilerin ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine olumlu etki ettiğini vurgulayan Mucunski, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığından bu yana Türk yatırımcıların ülkeye girişinin devasa boyutlarda olduğunu söyledi.

Bunun, Türkiye'nin ülkesinin istikrarlı ekonomik ortağı olma isteğinin göstergesi olduğunu ifade eden Mucunski, mevcut ekonomik işbirliğinde arzu edilen seviyeye ulaşılmadığını, hem devletler açısından hem de iki ülkedeki ticari kuruluşlar tarafından azami derecede kullanılabilecek imkanlar bulunduğunu kaydetti.

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecine de değindiklerini aktaran Mucunski, şu ifadeleri kullandı:

"Ortağımız ve NATO'daki müttefikimiz Türkiye ile güvenlik ve diğer bölgesel tehditler konusunda ortak görüş ve kaygıların yanı sıra Güneydoğu Avrupa bölgesinin istikrarı ve sürdürülebilir kalkınmasına yönelik ortak çıkarları paylaşıyoruz. Meslektaşımı, tamamen AB reform sürecine ve AB'ye daha hızlı entegrasyona odaklanan, bakış açımızdan bölgedeki mevcut durum hakkında bilgilendirdim."

Görüşmede Rusya- Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki durumu da görüştüklerini ifade eden Mucunski, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığına ilişkin mevcut durumun yanı sıra Orta Doğu'daki son durumu da konuşup görüş alışverişinde bulunduk. Söz konusu ülkelerdeki tüm askeri eylemlerin sakinleştirilmesi ve sonlandırılması ile sivil halkın acılarının durdurulması yönündeki endişelerimizi ve beklentilerimizi paylaştık." diye konuştu.

Mucunski, yüksek siyasi düzeydeki bu düzenli diyalog uygulamasının gelecekte de devam edeceği inancını paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Mucunski'den Hakan Fidan'ın Ziyaretine Övgü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Mucunski'den Hakan Fidan'ın Ziyaretine Övgü - Son Dakika
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