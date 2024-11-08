Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Cayrokopterli Denetim

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter (pervaneli ve döner kanatlı hava aracı) destekli trafik denetiminde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Kocaeli Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarındaki sorumluluk bölgelerinde cayrokopter destekli trafik denetimi yapıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde gerçekleştirilen denetimde, cayrokopterle kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, kontrol noktalarındaki jandarma ekiplerine bildirildi.
Denetimde 212 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı belirlenen 5 sürücüye cezai işlem uygulandı.
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