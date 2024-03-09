Kuzey Marmara Otoyolu\'nda hız yapan sürücüye ağır ceza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde hız yapan sürücüye 14 bin 258 lira ceza uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında, aşırı hız yapıp trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyreden araçla ilgili paylaşılan ve tepki çeken görüntüyü inceledi.
Tuzla Akfırat Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park girişinin bulunduğu alanda kullanılan aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen ve gözaltına alınan C.S.Ç'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 14 bin 258 lira para cezası kesildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen sürücü hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçu kapsamında işlem yapılacak.
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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, ramazan ayında ilaç kullanımının hekimler kontrolünde kullanılması gerektiğini önerdi. Kronik hastalığı olan vatandaşların hekimlerine başvurarak ilaç kullanımını kontrol altında tutmaları ve onay aldıktan sonra bireysel tedavi ve beslenme metotlarıyla oruç tutabileceklerini belirtti.
Karabük il merkezi ve ilçelerinde dün başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü. Trafik ve Karayolları ekipleri, Karabük-Bartın kara yolu ile D-100 kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı. Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden beri kar yağışı aralıklarla devam etti. Zaman zaman tipi şeklinde görülen yağışın ardından bazı kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Seben ilçesinde hayvancılık yapan Aydın Atalay, keçilerini merada otlatırken kar yağışıyla karşılaştı. Hayvanlarını ağıla götüren Atalay, keçilerin kar yağışı altında ilerlemesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un bisiklet kenti olacağını söyledi. Bakan Bak, federasyonun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda gerçekleştirilen törene katıldı. Konuşmasında, İstanbul'un bisiklet şehri olacağını vurgulayan Bakan Bak, herkesi spor yapmaya ve hareket etmeye davet etti. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise İstanbul'un dünyanın bir numaralı bisiklet şehri olacağını belirtti ve bu durumun sağlık harcamalarında tasarruf sağlayacağını ifade etti.
İzmir'de, silah ve mühimmat ticareti yaptığı değerlendirilen G.B. ve D.B'nin otomobillerinde yapılan aramada 15 ruhsatsız tabanca ve 5 tabanca namlusu bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. G.B. tutuklanırken, D.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'de 4 katlı bir binada çıkan yangının ardından ailenin kapısına bırakılan bir kağıtta yazılı 'çok sevinmeyin, iyi şeyler hala yolda' mesajı aileyi tedirgin etti. Aile, polise başvurarak şikayetçi oldu.
Sultangazi'de bir elektrik trafosundan bakır kablo çalan 3 şüpheli ile bu kabloları satın alan bir hurdacı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin trafodan çaldıkları kablo, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilimin dışında kaldıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, 'Rakiplerimizin arasındaki ilişki, hastalıklı ilişki olarak geliyor. Bizi kasıtlı olarak içeriye çekmeye çalışıyorlar' dedi.
Zonguldak'ta jandarma ekipleri, 72 ayrı suç kaydı bulunan, 24 ayrı suçtan 3 yıldır aranan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık üç yıl boyunca yakalanmamak için sürekli olarak kılık değiştirdiği tespit edilen zanlının, akraba ve yakınlarının kimlik bilgilerini kullandığı ve sık sık Bursa'nın Gemlik ilçesine gidip geldiği tespit edildi.
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