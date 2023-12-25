 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır sürücüsünü rehin alan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır sürücüsünü rehin alan şüpheli tutuklandı

Kocaeli kesiminde yaşanan olayda, tır sürücüsünü rehin alan şüpheli F.B, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla görüşmesi sonrası emniyet güçlerine teslim oldu. Zanlının çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda tır sürücüsünü rehin alan şüpheli tutuklandı
25.12.2023 - 11:10,
Abone Ol

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır sürücüsünü rehin alan şüpheli tutuklandı.

Otoyolun Körfez geçişinde önceki gün yaşanan olayda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla telefonda görüşmesi sonrası emniyet güçlerine teslim olan F.B'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Bu arada zanlının çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Olay

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde önceki gün tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye emniyet güçleri sevk edilmişti, yol çift yönlü ulaşıma kapatılmıştı.

Telefonla iletişim kurulan F.B'nin talebi üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla görüşmesi sağlanmış, daha sonra rehin aldığı tır sürücüsünü serbest bırakan zanlı emniyet güçlerine teslim olmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Jandarma, Kocaeli, Marmara, Tutuklama, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır sürücüsünü rehin alan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


12:14
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi
11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37
Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34
Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31
Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27
CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22
Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış

Son Dakika
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34 Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31 Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27 CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22 Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
10:56 Üniversitede ''ibadethane'' gerginliği! Erdoğan'ın başdanışmanı sert çıktı, görüntüye dair inceleme başlatıldı
10:57 Altının gramı 1.932 lira seviyesinden işlem görüyor
10:57 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 12:25:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır sürücüsünü rehin alan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement