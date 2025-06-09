Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Bayramın son gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle İstanbul istikametinde başlayan akıcı yoğunluk devam ediyor.
İstanbul yönünde zaman zaman trafiğin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Kuzey Gişeleri sonrası Sevindikli mevkisine kadar etkili oluyor.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinin Bekirdere Rampası mevkisinde başlayan yoğunluk Gültepe Tüneli çıkışına kadar etkisini gösteriyor.
Bolu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde de trafikte yoğunluğu yaşanıyor.
Akıcı yoğunluğun yaşandığı bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.
Otoyolun Köroğlu rampasında zaman zaman yoğunluk gözleniyor.
Karayolları ve jandarma ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nda Yoğun Trafik - Son Dakika
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