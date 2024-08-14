Kuzey Ormanları'nda ÇED toplantısı protesto edildi

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(İSTANBUL)- Kuzey Ormanları'nın Çatalca Karacaköy ve Ormanlı köylerinde kum ocağı (kuvars) yıkama ve eleme tesisinin kapasite artırımı için yapılmak istenen Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) halk bilgilendirme toplantısına köylüler tepki gösterdi.

Çatalca'ya bağlı Karacaköy ve Ormanlı köylerinde, belirlenen bazı usulsüzlüklere rağmen çalışmaya devam eden Karanfil Madencilik'e ait kum ocağı için kapasite artırımı isteniyor. Bununla ilgili yapılmaya çalışılan ÇED toplantısına yöre halkı tepki gösterdi. Köylüler köy kahvesinde düzenlenecek toplantıya katılmadı. Toplantıyı protesto ederken şirket, dışarıdan minibüsle getirdiği sivil kişilerle toplantı yapmaya çalıştı. Çatalca'nın gerçek köylüleri de dışarıda toplantıyı yaptırmadıklarına dair tutanak tuttular. Çatalca Belediyesi ve Kuzey Ormanları Savunması (KOS) avukatı nezaretinde düzenlenen tutanak köylüler tarafından imzalandı. Bilgilendirme sırasında toplantıya katılan KOS avukatı Engin Ekici, toplantıya katılanların Çatalca köylüsü olmadığını, toplantıya katılım olduğunu göstermek için köy kahvesine dışarıdan insan taşındığını belirtti.

"Talanı büyütmek isteyen şirket lehine kararlar alınıyor"

Toplantının gerçekleştirilmediğini belirten tutanak imzalandıktan sonra basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Karacaköy köylüleri, Kuzey Ormanları Savunması gönüllüleri, CHP İBB ve Çatalca Belediye Meclis Üyesi Gökay Savaşan, CHP Çatalca Belediye Meclis Üyesi Halil Burak Çakıltaş ve CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Taşkan Uysal katıldı. Taşkan Uysal "Bugün burada ormanlarımızın talan edilmemesi için toplandık. Doğamızı koruması gereken ÇED raporları, sürekli talanı büyütmek isteyen şirketleri lehine kararlar alıyor" dedi.

"Doğamızdan vazgeçmeyeceğiz"

Çatalca Belediyesi avukatı Halil Burak Çakıltaş ise "Maden şirketi, maden sahasını 8 katına çıkarma talebiyle bu ÇED toplantısını düzenliyor. Daha önce de vatandaşlarımızla bir araya gelerek bu duruma tepki gösterdik. Bugün de bu ÇED toplantısını protesto etme kararı aldık. Sürecin devamında da bakanlığa, gerekli kurumlara itirazlarımızı yapacağız; vatandaşlarımızın sesini duyuracağız. Doğamızdan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Kuzey Ormanları Savunması avukatı Engin Ekici ise "Çatalca Karacaköy'de hiçbir yurttaşın kum ocağı ÇED toplantısına katılmak istememesine rağmen maden şirketi kendi personelini kahvehaneye sokarak toplantı yapılmış gibi göstermeye çalışmıştır" ifadelerini kullandı.