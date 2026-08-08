Kuzeydoğu için sağanak uyarısı
Meteoroloji, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekliyor.
Yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Rize'de, öğle saatlerinden itibaren de Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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