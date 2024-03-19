KYB, IKBY seçimlerinin planlanan tarihte yapılmasından yana

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Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) katılmayacağını açıkladığı 10 Haziran'daki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekili seçimlerinin planlanan tarihte yapılmasından yana olduklarını açıkladı.

KYB Sözcüsü Sadi Ahmed Pire'nin, KDP'nin katılmama kararı aldığı seçimlere ilişkin açıklamaları KYB'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Pire, partisinin, IKBY milletvekili seçimlerinin planlanan tarihi olan 10 Haziran 2024'e "bağlı kalmaya kararlı olduğunu" belirtti.

KYB Sözcüsü, IKBY Meclisinin yasal ve asli sorumluluklarını gerçekleştirmesi ve halkın karşı karşıya olduğu sorunların ele alınması için yeniden faaliyete geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

ABD'li Büyükelçi'den seçim açıklaması

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Büyükelçi Romanowski, KDP'nin seçimleri boykot açıklamasından "endişeli olduklarını" ifade ederek Irak ve IKBY hükümetlerine "seçimlerin özgür, adil, şeffaf ve güvenilir olması" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Tüm tarafları bir başka uzun süreli çıkmazdan ziyade halkın çıkarları ve çözüme yönelik çalışmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 10 Haziran'daki IKBY seçimlerinin "gerekli" olduğu vurgulandı.

KDP'nin seçimlere katılmama kararı

KDP'den dün yapılan açıklamada, "Tarihsel bir sorumluluk gereği ve halkımız ile vatanımızın çıkarları için Anayasa'ya aykırı olan ve dayatılan bir sistemin gölgesinde yapılan yasa dışı (IKBY) seçimlere katılmayacağız." ifadeleri kullanılmıştı.

KDP'nin seçimlere katılmama kararı, Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin bölgeye ilişkin 21 Şubat'ta aldığı ve KDP'nin "Anayasa'nın ruhuna aykırı" olarak nitelendirdiği kararlarının ardından gelmişti.

Irak Federal Mahkemesi, IKBY'deki memur maaşlarının Irak bankalarında açılacak hesaplara yatırılmasına, Bağdat hükümetinin, IKBY'ye "borç para verme" yetkisinin elinden alınmasına ve IKBY'nin tüm petrol ile petrol dışı gelirlerinin merkezi hükümete teslim edilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölünmesi ve 111 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara 6 olmak üzere, 11 kişilik kotanın Anayasa'ya aykırı olduğuna karar vererek, Meclisteki koltuk sayısının da 100'e düşürüldüğünü açıklamıştı.

IKBY'deki bazı Türkmen ve Hristiyan siyasi partiler, mahkemenin bu kararı sonrası seçimleri boykot edeceklerini duyururken, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkmenlerin seçime tek liste ile katılması için çalıştıklarını bildirmişti.